Fora de Campo

Fluminense x Botafogo: Vidente crava o vencedor do clássico no Maracanã

Rivais se enfrentam neste domingo (28)

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/09/2025
21:36
Vitinho, do Botafogo, e Canobbio, do Fluminense (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Vitinho, do Botafogo, e Canobbio, do Fluminense (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Brigando na parte de cima da tabela de classificação, Fluminense e Botafogo fazem o clássico da 25ª rodada do Campeonato, neste domingo (28), às 16h (de Brasília), no Maracanã. Diante disso, o vidente Luís Filho, do canal “Renascer das Cartas”, analisou as probabilidades de vitória e apontou um favoritismo para a equipe Tricolor.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante a análise, o tarólogo destacou que o Fluminense terá boas oportunidades durante os 90 minutos. Segundo Luís FIlho, a equipe terá mais controle do jogo e poderá encontrar soluções para garantir a vitória no clássico. Ele apontou ainda que o Fluzão deve ficar atento aos contra-ataques alvinegros.

Por outro lado, o vidente reforçou que o Botafogo precisa focar no lado emocional durante a partida. Reforçou ainda que a equipe precisa manter a posse de bola, para buscar o resultado positivo. No entanto, essa estratégia pode apresentar momentos de ineficácia durante o clássico.

Em uma visão geral, o vidente apontou que a partida será bastante disputada. A vitória poderá ser construída por detalhes e um empate não está descartado. A tendência é de que o Fluminense tenha mais chances de vencer o clássico contra o Botafogo, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fluminense x Botafogo

Neste domingo (28), o Fluminense recebe o Botafogo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. A partida marca a estreia do treinador Luís Zubeldía no comando do tricolor carioca. Estacionado na 8ª posição, com 31 pontos somados, a equipe busca a vitória para se consolidar na briga por uma vaga no G4 da competição.

➡️Zubeldía aparece no BID e estreia pelo Fluminense contra o Botafogo

Já o Glorioso, sonha em se aproximar dos líderes do campeonato e vai em busca da segunda vitória seguida. A equipe comandada por Davide Ancelotti está na 5ª posição, com 40 pontos. No primeiro turno o Botafogo venceu o clássico por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos.

Vitinho, do Botafogo, e Canobbio, do Fluminense (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Vitinho, do Botafogo, e Canobbio, do Fluminense (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

