Fluminense

Zubeldía aparece no BID e estreia pelo Fluminense contra o Botafogo

Argentino chegou nesta sexta-feira (26)

Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/09/2025
18:27
Zubeldía comanda seu primeiro treino no Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
imagem cameraZubeldía comanda seu primeiro treino no Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
O Fluminense viveu uma sexta-feira (26) movimentada com a chegada de seu novo treinador. Luis Zubeldía desembarcou no Rio de Janeiro pela manhã e seguiu direto para o CT Carlos Castilho, onde comandou a primeira atividade com o elenco. O nome do treinador apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF, o que torna o recém-chegado apto a dirigir o time no domingo (28) contra o Botafogo.

➡️ Quem ganha e quem perde? Veja como deve jogar o Fluminense do Zubeldía

O argentino se apresentou para os jogadores e para os dirigentes, Paulo Angioni e Mário Bittencourt. A atividade foi adiada da manhã desta sexta para a parte da tarde, com o objetivo de já ser comandada por Zubeldía. O técnico ainda comanda mais uma sessão no sábado antes de estreiar contra o Alvinegro no "Clássico Vovô".

— As sensações são muito boas porque essa adrenalina é encontrar-se de volta com a adrenalina do futebol. E, é claro, com a confiança que me deu o presidente para poder encarar este projeto, para poder cumprir os objetivos que tem o Fluminense. Então, estou muito feliz e, ao mesmo tempo, com adrenalina — disse Zubeldía.

Estreia no Fluminense

A apresentação oficial do treinador será após a atividade deste sábado, pela manhã. A estreia de Zubeldía será às 16h (de Brasília), contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

Nome de Zubeldía e comissão aparece no BID (Foto: Reprodução)

circulo com pontos dentroTudo sobre

