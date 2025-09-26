Zubeldía aparece no BID e estreia pelo Fluminense contra o Botafogo
Argentino chegou nesta sexta-feira (26)
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense viveu uma sexta-feira (26) movimentada com a chegada de seu novo treinador. Luis Zubeldía desembarcou no Rio de Janeiro pela manhã e seguiu direto para o CT Carlos Castilho, onde comandou a primeira atividade com o elenco. O nome do treinador apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF, o que torna o recém-chegado apto a dirigir o time no domingo (28) contra o Botafogo.
Zubeldía desembarca no Brasil e inicia trabalho no Fluminense
Fluminense
Alexandre Frota é condenado a pagar indenização a ex-Fluminense; entenda
Fora de Campo
Fluminense x Botafogo tem arbitragem definida para jogo do Brasileirão
Futebol Nacional
➡️ Quem ganha e quem perde? Veja como deve jogar o Fluminense do Zubeldía
O argentino se apresentou para os jogadores e para os dirigentes, Paulo Angioni e Mário Bittencourt. A atividade foi adiada da manhã desta sexta para a parte da tarde, com o objetivo de já ser comandada por Zubeldía. O técnico ainda comanda mais uma sessão no sábado antes de estreiar contra o Alvinegro no "Clássico Vovô".
— As sensações são muito boas porque essa adrenalina é encontrar-se de volta com a adrenalina do futebol. E, é claro, com a confiança que me deu o presidente para poder encarar este projeto, para poder cumprir os objetivos que tem o Fluminense. Então, estou muito feliz e, ao mesmo tempo, com adrenalina — disse Zubeldía.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Estreia no Fluminense
A apresentação oficial do treinador será após a atividade deste sábado, pela manhã. A estreia de Zubeldía será às 16h (de Brasília), contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias