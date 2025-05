O Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, recebe uma homenagem à centenária história do Fluminense. Por meio de ilustrações do designer e ilustrador Gustavo Gigio, a exposição "Um Olhar Verde, Branco e Grená" retrata ídolos e momentos marcantes do Tricolor. A inauguração foi em 8 de maio e fica até o dia 16.

Ao todo, são 66 pôsteres expostos no saguão do Palácio, contendo imagens de Oscar Cox, fundador do clube - "dono da melhor ideia do mundo", como dizem os torcedores -, até nomes recentes, como Jhon Arias e Germán Cano. A inauguração contou com a presença de Carlo Caiado, presidente da Casa, e de ex jogadores do Fluminense, como Ronald e Lira.

O vereador, inclusive, foi autor do projeto que concedeu a medalha Pedro Ernesto e a honraria de cidadão honorário do Rio de Janeiro a Paulo Henrique Ganso. A solenidade foi feita no Maracanã, antes do jogo contra o Santos, que terminou em vitória tricolor por 1 a 0.

Saiba mais sobre a exposição

Fluminense é homenageado em exposição na Câmara do Rio de Janeiro (Foto: Luciola Vilella/CMRJ)

As imagens expostas são inspiradas em fotos famosas de ídolos do Fluminense, mostrando apenas a silhueta do jogador e desafiando o torcedor a adivinhar quem está na ilustração. Uma delas, por exemplo, retrata o gol de barriga de Renato Gaúcho na final do Carioca de 1995. Criado em Laranjeiras, o ilustrador Gustavo Gigio falou sobre sua conexão com o clube.

- Minha infância foi em Laranjeiras, então meus parques para brincar eram o Parque Guinle e o clube do Fluminense. Além disso, meu pai e meu melhor amigo eram tricolores, então comecei a construir essa admiração pelo clube. Passei a frequentar o Maracanã, alguns treinos, conheci alguns jogadores — e tudo isso aumentou minha paixão pelo clube. Essa exposição me dá muito orgulho.

continua após a publicidade

A exposição tem o apoio da Confraria dos Devotos Tricolores, grupo que busca unir o convívio social cristão ao meio esportivo por meio de projetos como este. O presidente do grupo, Elmair Neto, orgulha-se do apoio e afirmou ser "um privilégio, como devoto tricolor, poder estar na Câmara do Rio para que todos possam apreciar o movimento de um time secular”.