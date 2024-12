Retrospectiva 2024: Fluminense vai do céu ao inferno e entra em 2025 esperançoso

O início de 2024 do Fluminense foi direcionado pelo ano mágico de 2023 em que o Tricolor conquistou o inédito título da Libertadores e disputou a final do Mundial de Clubes com o Manchester City. Essas questões afetaram o clube tanto para o bem, quanto para o mal.

Devido ao torneio intercontinental, o elenco comandado até então por Fernando Diniz se reapresentou para a pré-temporada no fim de janeiro, o que afetou a preparação da equipe. De olho na disputa da Recopa Sul-Americana diante da LDU, o Fluminense correu contra o tempo e deu pouca atenção ao Campeonato Carioca.

A estratégia deu certo, uma vez que o Tricolor conquistou outro inédito título no Maracanã contra seu maior algoz na América do Sul. Havia uma grande expectativa por uma temporada positiva e brigando por títulos devido aos reforços contratados aliado a manutenção do elenco apesar da saída do zagueiro Nino.

No entanto, o Fluminense começou a pagar o preço pelo desgaste que vinha se acumulando desde 2023 junto a preparação longe do ideal no início de 2024. O desempenho da equipe de Fernando Diniz já não era mais o mesmo, e o primeiro semestre foi motivo de muita preocupação interna, mas externamente.

Demissão de Diniz do Fluminense

No Campeonato Carioca, o Fluminense avançou às semifinais com a 4ª colocação após duas derrotas nas duas últimas rodadas da Taça Guanabara. Na semifinal, o Tricolor foi eliminado pelo Flamengo e saiu da briga pelo tricampeonato estadual.

Apesar do bom início da Libertadores, o Time de Guerreiros sofreu no início do Campeonato Brasileiro e o trabalho de Fernando Diniz dava sinais cada vez mais claros de desidratação. Apesar disso, o comandante ganhou uma renovação de contrato.

No entanto, o Fluminense somou apenas seis pontos em 11 partidas no Brasileirão, e o treinador não resistiu a pressão. Apesar dos títulos e do novo contrato recebido, o comandante foi demitido. Marcão assumiu interinamente, mas foi derrotado em dois jogos.

Chegada de Mano Menezes e Thiago Silva

Diante de um cenário caótico e na lanterna do Campeonato Brasileiro, Mano Menezes chegou com a missão de salvar o Tricolor e garantir a permanência na Série A. Além do treinador, Thiago Silva era sinônimo de esperança do Fluminense após 15 anos na Europa atuando por equipes como Milan, PSG e Chelsea.

O treinador implementou uma mudança de filosofia no estilo de jogo, e a equipe tornou-se defensivamente muito equilibrada. Dessa forma, o Time de Guerreiros deu sinais de recuperação no Brasileirão. No entanto, as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores deixaram os torcedores insatisfeitos com o trabalho desenvolvido por Mano Menezes.

Briga entre Mano e Marcelo

Nesse trabalho desenvolvido por Mano Menezes, o comandante barrou alguns medalhões da equipe titular, como Marcelo, Germán Cano e Felipe Melo. No entanto, a relação com o lateral-esquerdo esquentou na reta final de 2024 e culminou com uma discussão pública entre os dois na beira do gramado do Maracanã no jogo entre Fluminense e Grêmio.

A diretoria do Tricolor "comprou a briga" do técnico e decidiu por rescindir contrato com Marcelo no início de novembro em meio a luta para se distanciar da zona de rebaixamento. Logo após a polêmica, o Time de Guerreiros encarou uma sequência de quatro jogos sem vitórias, o que foi motivo de muita preocupação.

Apesar dos pontos deixados pelo caminho, o Fluminense venceu os dois últimos jogos contra Cuiabá e Palmeiras, o que garantiu o clube na próxima edição da Sul-Americana. O Tricolor é um dos cabeças de chave para o sorteio da fase de grupos da segunda competição continental mais relevante.

Dessa forma, o clube entra em 2025 com esperança de um ano melhor por conta da manutenção de Mano Menezes e da chegada de novos reforços. Além da Sul-Americana, o Time de Guerreiros tem o Mundial de Clubes como um dos objetivos pela frente.