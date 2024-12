José Boto chega ao Rio para assumir como novo Diretor Técnico do Flamengo

O português José Boto, novo Diretor Técnico do Flamengo, chegou ao Rio no meio da tarde deste sábado (28). Em suas primeiras declarações em solo brasileiro, o dirigente elogiou o atual elenco rubro-negro e o técnico Filipe Luís, além de afirmar que o grupo “ainda tem alguma coisa para dar”.

— É uma responsabilidade muito grande, mas um orgulho também muito grande — disse Boto, em entrevista à Fla TV. — As expectativas no Flamengo são sempre ganhar. Seja lá a competição que vamos entrar, é para ganhar. Essa é a minha maneira de ser, é a maneira de ser do presidente e do Filipe Luís também.

O novo executivo de futebol enalteceu o grupo do Flamengo, que este ano conquistou a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca. Ainda assim, José Boto acredita que o grupo de jogadores pode ir além.

— O elenco é excelente e a expectativa é sempre poder puxar mais por eles, que eles possam ainda dar mais. Penso que este elenco ainda tem alguma coisa para dar, mais alguma coisa para dar, e nós vamos trabalhar para isso, para dar alegria à Nação — sustentou José Boto.

José Boto se encontrou com Filipe Luís

Na segunda-feira (23), José Boto se encontrou com Filipe Luís em Portugal. O técnico do Flamengo passa férias na Europa e aproveitou para ter um primeiro contato com o novo diretor.

— Ele estava na Corunha (Espanha), eu estava no norte de Portugal, combinamos de nos encontrar. Foi excelente, foi muito bom. Ele tem ideias muito modernas, os anos em que esteve na Europa faz com que tenhamos ideias muito parecidas — declarou José Boto, sobre Filipe Luís.

O dirigente deixou o aeroporto do Galeão para ir direto ao Maracanã, onde no início da noite deste sábado acontece o Jogos das Estrelas, organizado por Zico. Boto iria se encontrar com o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e conhecer as instalações do estádio.