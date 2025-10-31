Torcedores do Flamengo reagem à classificação do Palmeiras contra a LDU

O Palmeiras está na final da Copa Libertadores. A equipe do técnico Abel Ferreira venceu a LDU por 4 a 0, nesta quinta-feira (30), no Allianz Parque, e assim, reverteu a derrota do primeiro confronto. Após o fim da partida, torcedores do Flamengo reagiram a classifcação do adversário.

As equipes brasileiras irão decidir o título do torneio continental desta temporada de 2025. Está será a segunda vez, que Flamengo e Palmeiras vão protagonizar a decisão do torneio nos últimos cinco anos. A primeira aconteceu em 2021, com vitória alviverde.

Nas redes sociais, torcedores do clube carioca lembraram do último confronto e se movimentaram em apoio para a nova decisão. Veja a repercussão do caso abaixo:

Como foi o jogo entre Palmeiras e LDU?

Abel Ferreira prometeu, e os primeiros 45 minutos do Palmeiras foram mágicos no Allianz Parque. Com a necessidade de reverter a desvantagem de três gols, o Verdão assumiu o controle da posse de bola desde o apito inicial e criou diversas chances para abrir o placar.

A aposta da comissão técnica para o confronto diante da LDU deu resultado: dos pés do jovem Allan saiu o passe para Ramón Sosa marcar o primeiro gol, para delírio dos cerca de 40 mil torcedores presentes no estádio, aos 19 minutos de jogo.

Entre trocas de passes e algumas escapadas do rival, o Palmeiras manteve a firmeza no plano de jogo, cercando a área defendida por Alexander Domínguez. Entre as principais oportunidades, uma de Vitor Roque, que tomou a mais egoísta das decisões ao não acionar os companheiros em vantagem numérica durante um contra-ataque.

Já nos acréscimos, o Palmeiras levantou bola na área após falta na intermediária. Após bate-rebate, a sobra ficou com o zagueiro Bruno Fuchs, que completou para o fundo das redes.

Assim como no primeiro tempo, o segundo também teve apenas um dono: o Palmeiras. A LDU até tentou sair da pressão, mas encontrou dificuldades para trabalhar a bola. Em busca de mais um gol, Abel Ferreira promoveu as entradas de Felipe Anderson e Raphael Veiga, e o meia mudou os rumos do confronto.

Dos pés do camisa 23, muitas vezes criticado nesta temporada pelo rendimento abaixo do esperado, saíram os dois gols da etapa final. O primeiro, com oportunismo dentro da área após belo lançamento. O segundo, de pênalti, para a explosão do Allianz Parque.

Em atuação memorável, o Palmeiras mostrou por que é um dos principais times do continente e segue na corrida pelo tetracampeonato da Libertadores.