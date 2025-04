Arcebispo que votará em novo Papa já abençoou Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco

O Arcebispo Dom Orani Tempesta, um dos brasileiros que irá votar para decidir o novo Papa no Conclave, já abençoou os quatro cariocas: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Em janeiro de 2019, o Cardeal realizou cerimônias religiosas nos clubes. Desde então, os clubes quebraram jejum e venceram a Libertadores em quatro de seis oportunidades.

Dom Orani é o décimo oitavo bispo do Rio de Janeiro e, no início de 2019, visitou os quatro grandes clubes do estado antes do início da temporada. Em cerimônias curtas, o Arcebispo deu benção a todos.

No ano da visita, o Flamengo teve desempenho invejável e conquistou o título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores mais de 30 após o último êxito na competição internacional, em 1981. O religioso realizou o ato em frente ao Fla Memória, na Gávea.

Além do Rubro Negro, o Fluminense e o Botafogo também foram visitados em suas sedes. Os dois clubes tiveram êxito nos anos seguintes, conquistando a Libertadores pela primeira vez na história dos escudos em 2023 e 2024, respectivamente.

Já o Cruzmaltino recebeu a visita do Arcebispo em São Januário. No local, assinou o livro de presença do museu e escreveu recado.

Dom Orani, que decidirá o novo Papa, já abençou os quatro times cariocas. (Foto: Vítor Silva/SSPress/Botafogo)

O Arcebispo é um dos sete cardeais aptos a participarem do Conclave. O brasileiro acompanhou as cerimônias do funeral do Papa e se prepara para a votação, que acontece apenas após 15 dias da morte do Santo Padre.

O Papa Francisco morreu na manhã último dia 21 devido a um derrame. Religiosos do mundo inteiro lamentaram a morte do argentino.