D’Alessandro revela idolatria de criança gaúcha a Gabigol, e jogador do Flamengo responde

Gabigol é um dos maiores ídolos da história do Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 18:41 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma história envolvendo D'Alessandro, ex-Internacional, e Gabigol, do Flamengo, chamou atenção nas redes sociais nesta quinta-feira (16). O ídolo colorado contou que visitou um abrigo no Rio Grande do Sul e uma criança afirmou que queria ver o atacante rubro-negro.

- Anteontem (terça-feira), cheguei em um abrigo e tinha um gurizinho. Falavam que o D'ale estava ali, mas ele respondeu que queria ver o Gabigol - contou o ídolo colorado em entrevista à "Rádio Grenal".

A declaração de D'Alessandro chegou até o atacante do Flamengo, que respondeu: "Vamos ajudar esse gurizinho D'Ale, estou contigo nessa". O comentário de Gabigol nas redes sociais já ultrapassou a marca de mil compartilhamentos, com mais 13 mil curtidas.

Nas últimas semanas, o Rio Grande do Sul foi assolado com fortes chuvas que provocaram grandes enchentes. Milhares de pessoas ficaram desabrigadas e mais de 150 já morreram por conta da tragédia. O Brasileirão foi paralisado por duas rodadas em virtude dos acontecimentos no estado.