Flamengo saí atrás no placar e web aponta culpado: ‘Voltou falhando’

Após ter um gol anulado por impedimento, o Boavista conseguiu marcar novamente contra o Flamengo na estreia do Rubro-Negro no Campeonato Carioca. Aos 35 do primeiro tempo, Zé Vitor aproveitou o cruzamento certeiro e estufou a rede adversária, colocando o Boavista a frente no placar. Revoltados, torcedores do Flamengo apontaram qual jogador falhou no lance e foi o culpado pelo gol.

O Flamengo, treinado por Cléber dos Santos, foi a campo com um time alternativo, mas trouxe como destaques: Carlinhos, Lorran e Pablo, jogadores do time principal.

Com o elenco principal, treinado por Filipe Luís, na pré-temporada nos Estados Unidos, o time carioca vai disputar os primeiros jogos do estadual com a "equipe B".

O Rubro-Negro tem o time titular com: Dyogo Alves; Daniel Sales, Cleiton, Pablo e Zé Welinton; Rayan Lucas, Fabiano e Guilherme; Thiaguinho, Carlinhos e Lorran.

Pablo voltou para o Flamengo após período emprestado ao Botafogo (Foto: Divulgação)

Flamengo em busca do bicampeonato

Maior vencedor do Campeonato Carioca, o Rubro-Negro está em busca do 39ª título. Em 2024, a equipe conquistou o troféu após vencer o Nova Iguaçu na decisão. Dessa forma, vai em busca do bicampeonato.

