Roger Flores abre o jogo após pênaltis dos jogadores do Flamengo: 'Tomara'

O Flamengo perdeu a final do Mundial para o Paris Saint Germain, nesta quarta-feira (17), na decisão por pênaltis. Depois das cobranças desperdiçadas pelo Rubro-Negro, o comentarista Roger Flores fez um discurso forte.

- Tomara que não crucifiquem os jogadores que perderam, quatro jogadores perderam pênalti hoje. Saúl fez grande partida, Léo Pereira jogou demais nos 120 minutos, Pedro entrou bem, Luiz Araújo entrou fazendo um papel tático importante. Flamengo jogou muita bola, encarou de igual para igual. Realmente bateram muito mal, mas não é para sacrificar ninguém. O torcedor tem que ter orgulho desses caras - disse Roger Flores.

Depois de um jogo emocionante, com chances para Flamengo e Paris Saint Germain, as equipes ficaram no empate por 1 a 1. Pedro, Luiz Araújo, Saúl e Léo Pereira pararam no goleiro Safonov, que saiu como herói do PSG.

Jogadores do Flamengo após a derrota para o PSG (Foto: Karim JAAFAR / AFP)

Como foi o jogo entre Flamengo e PSG

O PSG venceu o Flamengo nos pênaltis na tarde desta quarta-feira (17) e conquistou a taça do Mundial. No Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, as equipes empataram por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Nas penalidades, Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo desperdiçaram suas cobranças. O time francês venceu por 2 a 1 nas penalidades.

O time francês balançou a rede aos 8', em lance que Rossi tentou evitar a saída da bola para escanteio. Na sobra, Fabián Ruíz, de fora da área, mandou a bola para o fundo da rede. O VAR, no entanto, revisou o lance e detectou que a bola saiu antes do chute do goleiro rubro-negro. Ou seja, gol anulado para a sorte do Flamengo.

Diante do ímpeto do PSG, o Flamengo não conseguiu criar grandes chances, e viu Kvaratskhelia inaugurar o marcador aos 37'. Após passe açucarado de Mayulu, que ainda contou com um toque de Rossi, o georgiano abriu o placar.

O jogo mudou quando aos 12' Arrascaeta foi derrubado por Marquinhos dentro da área. Assim, o VAR chamou o árbitro na beira do campo para analisar a jogada, e o pênalti foi marcado. Especialista na cobrança, Jorginho foi para a bola e garantiu o empate para o Flamengo.