Flamengo ou Botafogo? Hanna Santos abre o jogo sobre time do coração

Hanna Santos vive dias conturbados após a saída da Botafogo TV. Neta de Nilton Santos, um dos maiores ídolos do alvinegro, a jornalista teve seu nome em alta após vazamento de suposto caso de romance com Artur Jorge. Depois disso, a polêmica se voltoua para o time do coração de Hanna.

Mesmo sendo neta de um dos maiores ídolos da história do Botafogo, Hanna explicou a relação que tinha com o Flamengo. Nos últimos dias, torcedores resgataram posts antigos da jornalista exaltando sua torcida ao rubro-negro carioca. Porém, segundo ela, tudo mudou por volta de 2015.

- Não sou flamenguista. Torci pro Flamengo quando mais jovem, meu avô inclusive sabia disso. Após começar a me envolver com o Botafogo (muito antes de SAF, por volta de 2015) em busca de desenvolver projetos, adquiri um carinho enorme pelo clube, pelos que lá trabalhavam, e isso mudou minha forma de pensar e até mesmo torcer. Só em 2024 fui chamada pra participar do projeto da tv, por justamente já estar envolvida com o clube há algum tempo - explicou.

Polêmica com entre Hanna Santos e mãe

Em sua conta oficial do Instagram, Claudia Sette, mãe da ex-apresentadora da BotafogoTV, detonou a própria filha e revelou detalhes da relação entre as duas. Além disso, afirmou "sentir vergonha de ser mãe". Depois de colocar um print da notícia divulgada inicialmente pelo Jornal Extra (caso com Artur Jorge) em seus stories, Cláudia fez uma série de vídeos criticando a filha. Neles, citou um golpe que teria levado de Hanna.

- Como eu me sinto envergonhada por ser mãe. Aí hoje um amigo me compartilha essa matéria. E eu me sinto assim envergonhada. Além dos sentimentos que eu sinto em relação a tudo que ela fez comigo mesmo, eu não admiro mulheres que pegam homem dos outros - afirmou.



