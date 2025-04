Lady Gaga: relembre shows da cantora em palcos do esporte

A cantora Lady Gaga irá se apresentar no Rio de Janeiro, neste sábado (3), em um palco montado na Praia de Copacabana. Para a ocasião, o Lance! relembrou outros dois shows históricos da artista em palcos do esporte.

Super Bowl

A primeira aparição da estadunidense no meio esportivo foi através de um show na final da NFL, liga de futebol americano dos Estados Unidos. A apresentação da cantora aconteceu durante o intervalo do Super Bowl LI, em 2017.

Na ocasião, Lady Gaga fez um show de cerca de 15 minutos, onde cantou hits históricos da própria carreira, "Bad Romance", Born This Way" e "Telephone". Dentro de campo, em uma virada histórica, equipe do New England Patriots venceu a decisão sobre o Atlata Falcons por 34 a 28.

Olimpíadas

Outra aparição da artista em um palco do esporte aconteceu recentemente. Durante as Olimpíadas de 2024, a cantora teve uma participação especial no show de abertura do evento na cidade de Paris, na França.

Durante o espetáculo, que durou mais de três horas, Lady Gaga teve uma aparição de pouco mais de pouco mais de cinco minutos. Às margens do rio Sena, ela protagonizou uma exibição da música "Mon truc en plumes", da Zizi Jeanmaire. Um clássico da música francesa.

Show no Rio de Janeiro

Faltam apenas quatro dias para a apresentação da cantora em solo carioca. Ela desembarcou no Rio de Janeiro na última terça-feira (29) e já se encontra hospedada no tradicional hotel Copacabana Palace.

Enquanto a diva pop acerta os detalhes finais para o show, milhares de fãs chegam a todo minuto a cidade para acompanhar o show. A Prefeitura estima que mais de 1 milhão de pessoas vão estar presentes nas areias da Praia de Copacabana para apreciarem a atração.