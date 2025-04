Neto detona árbitro após polêmica na Copa do Brasil: ‘Um dos piores’

​O comentarista Neto criticou a arbitragem de Denis da Silva Ribeiro Serafim no empate por 2 a 2 entre Maringá e Atlético-MG, na última terça-feira, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Durante o programa "Os Donos da Bola" desta quarta-feira (30), o apresentador questionou a decisão do árbitro de não marcar um pênalti a favor do time paranaense.​

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Fala, Neto

- É uma vergonha não dar esse pênalti. Esse árbitro jamais pode apitar outro jogo. Vocês podem ter acabado com o trabalho do roupeiro, do massagista, do treinador, da equipe do Maringá. Não dar um pênalti desses é um absurdo. Denis da Silva Ribeiro Serafim: você é um dos piores árbitros desse ano. Você não pode mais apitar. Que vergonha que você fez ontem - disse Neto.​

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio da conversa entre os árbitros na manhã desta quarta-feira. Na gravação, Denis da Silva Ribeiro Serafim reconhece que houve um puxão no jogador do Maringá, mas afirma que a ação "não teve impacto nenhum" sobre o atleta.​

continua após a publicidade

- Recomendo uma revisão para possível penal em razão de um incidente não visto em campo. No momento do cruzamento tem um agarrão acintoso na camisa do jogador de ataque que iria cabecear. Eu preciso que você analise se esse agarrão causa ou não impacto nesse jogador.

Após revisar o lance, o árbitro mandou o jogo seguir. Para Denis, não houve impacto no lance, Cuello não teria atrapalhado Gustavo Vilar no cabeceio.

continua após a publicidade

O jogo de volta entre Atlético-MG e Maringá está marcado para a próxima semana, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. O vencedor do confronto avançará às oitavas de final da Copa do Brasil.

➡️ Dorival Júnior estreia pelo Corinthians em torneio que o levou à Seleção