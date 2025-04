Título Mundial do Corinthians de 2012 ganha documentário

A Warner estreou na última terça-feira (29), o documentário "Vai Corinthians", que revive a inesquecível invasão corintiana ao Japão durante o Mundial de Clubes da FIFA, em 2012. A obra passou no canal TNT após a vitória do PSG sobre o Arsenal por 1 a 0, pela semifinal da Champions League. Ela também está disponível na plataforma de streaming HBO Max.

Com imagens emocionantes e depoimentos exclusivos, o documentário de 45 minutos mostra a jornada de cerca de 30 mil torcedores rumo à Yokohama e Toyota, transformando as cidades japonesas em uma extensão da arquibancada da Fiel. Na grande final do torneio, o Timão derrotou o clube inglês Chelsea para garantir um dos títulos mais importantes da história do clube.

Contado sob a ótica dos próprios torcedores, a produção traz registros inéditos da mobilização alvinegra, o impacto cultural da presença brasileira no país asiático e até o carinho dos japoneses pelo Corinthians — que, por um breve momento, também se tornaram parte da Fiel.

De acordo com dados oficiais da época, o governo japonês emitiu cerca de 10 mil vistos temporários a brasileiros nos dois meses que antecederam a competição. Ao todo, mais de 30 mil corintianos cruzaram o mundo para apoiar o time até a conquista do título de campeão mundial de 2012.

Título do Mundial do Corinthians

A equipe paulista teve a oportunidade de disputar o torneio da Fifa após conquistar a Libertadores da América de 2012. Na final continental, os subordinados do treinador Tite venceram o Boca Juniors.

No Mundial de Clubes, o Corinthians o Al-Ahly, do Egito, por 1 a 0, na primeira rodada, e posteriormente, encarou o Chelsea na grande final. Contra a equipe inglesa, o time paulista voltou a vencer pela vantagem mínima no placar. O atacante Paolo Guerrero foi o rosto da campanha alvinegra, ao marcar os dois gols do time no torneio.