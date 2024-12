Flamengo renova com Evertton Araújo

O Flamengo renovou contrato com Evertton Araújo até o fim de 2028. Anteriormente, as partes tinham vínculo até dezembro de 2026. Além da ampliação do tempo contratual, o Garoto do Ninho, um dos destaques da temporada, recebeu uma valorização salarial.

Com 21 anos, Evertton foi peça importante na equipe de Filipe Luís na conquista da Copa do Brasil (titular nos dois jogos da final contra o Atlético-MG).

Interesse do futebol europeu

Por conta das boas atuação no time carioca, Evertton Araújo já entrou no radar de clubes europeus. Recentemente, Atlético de Madrid (ESP) e Bayer Leverkusen (ALE) enviaram olheiros ao Brasil para acompanhar as ações do meio-campista nos jogos do Flamengo.

Evertton Araújo renova com o Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Números de Evertton Araújo com a camisa do Flamengo

Evertton Araújo chegou ao clube carioca em abril de 2022, emprestado pelo Volta Redonda para o time sub-20 rubro-negro. Com boas atuações na categoria, o jogador foi comprado pelo Mais Querido por R$ 1,1 milhão.

No início desta temporada, ele subiu para o profissional em definitivo. No total, Evertton acumula 27 jogos com a camisa rubro-negra, com um gol marcado.