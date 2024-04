Flamengo: Eric Faria e André Rizek debatem declaração de Landim sobre Gabigol

Landim assumiu a presidência do Flamengo em 2019 (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 18:09 • Rio de Janeiro (RJ)

Durante o programa Seleção SporTV, os jornalistas Eric Faria e André Rizek debateram a declaração dada por Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, sobre a renovação de contrato do Gabigol, à Rádio CBN. O dirigente rubro-negro declarou que vai deixar a renovação de contrato do atacante para o fim da temporada, mesmo com o risco do atleta assinar pré-contrato com outra equipe.

Segundo o jornalista Eric Faria, o departamento de futebol do Flamengo acreditava que a renovação já estava fechada. Por isso, a declaração do presidente rubro-negro causou um mal estar interno.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- As declarações do Landim sobre o Gabriel caíram como uma bomba no departamento de futebol do Flamengo. A entrevista que ele deu pra CBN pegou muito mal no vestiário - contou Eric Faria.

Após a informação divulgada por seu colega, Rizek revelou concordar com o posicionamento do presidente do Flamengo, que afirmou que irá esperar o final do ano para confirmar a permanência do atacante.

- Concordo 110% com o Landim nessa questão do Gabigol. Concordo com o conteúdo do pensamento dele externado nessa entrevista para a Rádio CBN - afirmou Rizek.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

O apresentador ainda reforçou a informação do colega de que a afirmação do presidente rubro-negro não havia sido bem vista internamente. Eric Faria ainda apontou o motivo da insatisfação do departamento de futebol do Flamengo.

- Não vou discutir se o que ele falou está certo ou errado. A questão é a gestão. Como teve brinde para comemorar a renovação do contrato, essa declaração não caiu bem no departamento de futebol.

➡️ Comentarista tem voz alterada por IA em experimento contra o machismo no futebol

Gabigol está suspenso por suspeita de fraude no doping. Com contrato até o fim do ano, o jogador estará livre a partir do segundo semestre para assinar um pré-contrato com outros clubes.