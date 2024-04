Comentarista tem voz alterada por IA em experimento contra o machismo no futebol

A jornalista Elaine Trevisan teve a voz alterada por uma voz masculina (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 15:38 • Rio de Janeiro (RJ)

Os ouvintes de rádio com transmissão no YouTube que acompanharam um jogo amistoso no dia 26 de março ao vivo não sabiam que o comentarista Elias era na verdade a jornalista Elaine Trevisan. A voz da jornalista foi alterada por uma voz masculina – nomeada Elias – em tempo real por meio de uma ferramenta de inteligência artificial. Elaine revelou a ação contra o machismo no futebol dias depois do jogo. A informação é do site "MKT Esportivo".

O experimento social, elaborado pela Lay's, marca da PepsiCo que foi patrocinadora da Champions League feminina ao longo dos últimos anos, teve como objetivo evidenciar a necessidade de reforçar o respeito às mulheres dentro e fora do âmbito do futebol. A jornalista falou sobre o experimento.

A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

- Eu não sou Elias. Eu sou Elaine Trevisan, jornalista há 14 anos, e a Lay's me convidou para fazer um experimento social em uma partida de futebol. Analisando os comentários nas redes sociais sobre a transmissão do Elias, deu para perceber que não teve muita gente criticando, como acontece usualmente quando estou como comentarista. Estamos aqui hoje para defender que seja assim que nós, mulheres, sejamos tratadas em transmissões esportivas e, claro, também fora delas. Sem que nos desmereçam ou invalidem por sermos mulheres falando de futebol. Porque a gente sabe muito, tá? - afirmou Elaine.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas