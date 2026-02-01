Flamengo x Corinthians: Vidente crava o campeão da Super Copa Rei

Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo (1°) em Brasiília, às 16h, na final da Super Copa Rei. Enquanto o Rubro Negro briga pela taça após vencer o Brasileirão, Timão se classificou para a final vencendo a Copa do Brasil. Carlos, do canal "Universo Tarot", cravou o grande campeão do clássico inter-estadual.

continua após a publicidade

➡️ Clique para assistir no Premiere

De acordo com o cartomante, o Flamengo começará a partida melhor que o Corinthians, mas vai se encontrar estagnado em certo momento do primeiro tempo. Apontando a carta da âncora, Carlos ressaltou que o Rubro Negro pode "demorar" para começar a tomar atitudes mais ofensivas contra o alvinegro. Mesmo assim, o cartomante disse que a equipe carioca irá marcar um gol ainda na primeira etapa.

Mesmo com um domínio do Flamengo no primeiro tempo, o vidente cravou que o Timão não vai deixar barato. De acordo com Carlos, o Corinthians terá um bom segundo tempo e levará o jogo para os pênaltis.

continua após a publicidade

Por fim, o cartomante disse que é mais provável que o Corinthians seja o campeão da Super Copa Rei.

Arte publicada no X do Corinthians e do Flamengo (Foto: Divulgação/X/Corinthians/Flamengo)

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Desfalques para Flamengo e Corinthians

O Flamengo, que não vai bem no Carioca e estreou com derrota no Brasileiro, quer virar a página e levantar a primeira taça do ano. Para isso, o técnico Filipe Luís pode contar com Lucas Paquetá, principal reforço do Rubro-Negro nesta janela. O meia foi regularizado na CBF e está à disposição do treinador.

Arrascaeta, que disputou a sua primeira partida nesta temporada na derrota para o São Paulo, é presença confirmada no time titular.

+ Aposte na decisão da Supercopa Rei!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

O técnico Dorival Júnior terá apenas dois desfalques para o duelo: José Martínez, que permanece na Venezuela para resolver questões burocráticas, e Cacá, que está lesionado. Por outro lado, o treinador contará com os principais nomes do elenco à disposição, como Memphis Depay, Yuri Alberto e Rodrigo Garro. Último reforço anunciado, Kaio César pode ser uma das opções para a partida.