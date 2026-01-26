Apesar da derrota do Flamengo, Andrew vai bem em estreia e recebe elogio de Filipe Luís

A derrota do Flamengo para o Fluminense por 2 a 1 na noite deste domingo (25), pelo Campeonato Carioca, contou com a estreia de Andrew, que estava no futebol português. Apesar do revés rubro-negro, o goleiro teve uma boa atuação em sua primeira partida com a camisa do time carioca. Após o jogo, o técnico Filipe Luís enalteceu o desempenho do reforço.

continua após a publicidade

- Uma estreia difícil, num FlaxFlu, mas gostei bastante do jogo dele. Muita coragem para jogar, muita qualidade, as vezes até excessiva, mas o principal está ai, a coragem e a qualidade - disse Filipe Luís, técnico do Flamengo, sobre o Andrew.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Andrew avalia estreia pelo Flamengo

Andrew revelou que teve o "friozinho na barriga" pela estreia. Apesar disso, afirmou que se sentiu bem em campo e classificou a sua partida como positiva. Além disso, comentou conversas que teve com Rossi, goleiro titular do Flamengo.

continua após a publicidade

- É uma estreia que leva muito aprendizado. No próximo jogo já não vai não bater o frio na barriga tão grande, porque já não será mais uma estreia. E numa avaliação geral, pude contribuir com a equipe ali, manter a gente no jogo na maior parte do jogo. E a todo momento eu estive próximo deles e pude mantê-los concentrados na partida (...) Avalio a estreia como muito positiva, saio daqui com muito aprendizado - disse Andrew.

Andrew em sua estreia pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- Sim, sim, nós conversamos muito hoje, mas desde que eu cheguei, é um goleiro muito experiente, que tem todo o mérito. E a todo momento ele vem me ajudando na adaptação, no esquema de jogo, nos fatores de que sabemos que não seria um jogo fácil. Que é um clássico, que é um jogo sempre muito aberto. E nós fomos conversando para poder ter mais tranquilidade no jogo, poder fazer um jogo tranquilo e seguro e foi isso que aconteceu - completou o goleiro em outro trecho, sobre conversas que teve com Rossi.

continua após a publicidade

+ Aposte nas partidas do Flamengo no Campeonato Carioca!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Destaques de Andrew na partida

Dois lances chamaram a atenção na estreia de Andrew. O primeiro foi logo no início do jogo, quando chovia bastante no Maracanã. Em um recuo do zagueiro Léo Ortiz, a bola parou no campo molhado. Assim, o goleiro, atento, se antecipou e foi até a bola, evitando uma jogada do adversário.

Posteriormente, o rubro-negro fez uma grande defesa em chute colocado de Serna.

Veja os números de Andrew em Fluminense x Flamengo

Defesas

Defesas totais: 4 Defesas dentro da área: 3 Bolas aéreas afastadas: 1 Socos: 0 Saídas: 0/0

Passes

Passes totais: 19

Passes certos: 16 (84%)

Passes no próprio campo: 16/18 (89%)

Passes no campo adversário: 0/1 (0%)

Passes longos: 1/3 (33%)

Passes decisivos: 0

Cruzamentos: 0/0



Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.