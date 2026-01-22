Flamengo 'deixa pista' que torcedores ligam a chegada de Paquetá

Se você é torcedor do Flamengo e não sentiu uma faísca ascender no coração ao ler o último post do clube no X, provavelmente está por fora das últimas notícias envolvendo as negociações entre Lucas Paquetá e a equipe rubro-negra.

Misteriosamente, ao 12h30 (de Brasília), o Flamengo publicou uma mensagem com os escritos "Poucas coisas na vida são melhores que voltar pra casa...". Nos comentários da publicação, uma enxurrada de torcedores fazendo uma conexão entre a postagem e uma possível chegada de Lucas Paquetá.

O Flamengo enviou nesta terça-feira (20) proposta oficial ao West Ham, da Inglaterra, pela contratação de Lucas Paquetá. Já acertado com o jogador por um contrato de quatro anos, o Rubro-Negro aguarda resposta dos ingleses a partir da manhã de quarta-feira (21), conforme apurou o Lance!.

A negociação entre o Flamengo, West Ham e Paquetá

Entre clube e jogador, já há um acordo contratual por um vínculo de quatro anos. Paquetá, por sua vez, pressiona os ingleses para ser liberado, fator que contribuiu para o avanço das conversas. Sem a vontade do atleta, os Hammers sequer aceitariam conversar com o Flamengo na casa dos valores oferecidos.

O ponto crucial para a oficialização da proposta por parte do Rubro-Negro era a volta do presidente Luiz Eduardo Baptista. Bap estava na Europa com a família e, após retornar de férias, se reuniu com o José Boto e o departamento de futebol para aprovar a oferta enviada. Agora, a bola está com West Ham para definir o futuro de Paquetá.

