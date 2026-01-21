O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, atualizou como está a negociação de Lucas Paquetá com o clube que o revelou. Em entrevista ao Sportv antes do "Clássico dos Milhões", o português apontou que a negociação avançou, mas o cenário ainda é difícil.

- Nós queremos muito ter o Paquetá. Ele quer muito vir para o Flamengo, mas em todas as negociações há uma terceira parte. E essa terceira parte não está convencida em vender o Paquetá. Temos tidos avanços significativos nessa questão, mas dizer é uma operação muito difícil. Estamos falando de jogadores, valores, de um patamar muito grande. Temos que ter paciência, contar com a colaboração do West Ham. Não é uma Football Manager. Há muitas coisas envolvidas, porque não é exclusivo de clubes brasileiros pagar parcelado. Há uma série de negociações que as tratativas tem que ser feitas, que demoram tempo. Estamos trabalhando muito para que ele venha - começou José Boto.

- O principal entrave é financeiro, são verbas muito altas. 99% das coisas que saem não correspondem a verdade. É verdade que baixamos essa verba significativamente, mas há forma de pagamento, uma série de situações, que não é simples, como é óbvio - completou o diretor de futebol do Flamengo.

Flamengo envia proposta por Lucas Paquetá e aguarda West Ham

O Flamengo enviou nesta terça-feira (20) proposta oficial ao West Ham, da Inglaterra, pela contratação de Lucas Paquetá. Já acertado com o jogador por um contrato de quatro anos, o Rubro-Negro aguarda resposta dos ingleses a partir da manhã de quarta-feira (21), conforme apurou o Lance!.

Em reuniões conduzidas pelo diretor de futebol José Boto nas últimas semanas, o Mais Querido já havia sinalizado aos Hammers a intenção de contar com o meio-campista brasileiro. Agora, com o aval do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o clube oficializou a oferta ao time londrino.

Os valores giram em torno de 40 milhões de euros (R$ 240 milhões), abaixo dos 45 milhões de euros (R$ 283,5 milhões) indicados pelo West Ham durante as conversas. A informação da oficialização da proposta foi publicada primeiramente pelo jornalista Pablo Rua.

Entre clube e jogador, já há um acordo contratual por um vínculo de quatro anos. Paquetá, por sua vez, pressiona os ingleses para ser liberado, fator que contribuiu para o avanço das conversas. Sem a vontade do atleta, os Hammers sequer aceitariam conversar com o Flamengo na casa dos valores oferecidos.