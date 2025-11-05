Flamengo: Censo do IBGE identifica 53 'Arrascaetas' no Brasil

A segunda edição do levantamento que contabiliza os nomes registrados no Brasil, identificou que 53 pessoas no Brasil registraram "Arrascaeta" como sobrenome, muito provavelmente em referência ao meia uruguaio do Flamengo. A presença mais significativa desses registros (17) são no Rio de Janeiro, local onde o jogador mora e constrói sua carreira no Flamengo.

A imensa torcida do Flamengo

Pesquisas de institutos como Datafolha, IBOPE e Quaest mostram que o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, com estimativas que variam entre 35 e 45 milhões de torcedores. Ou seja, cerca de 1 em cada 5 brasileiros torce pelo clube.

O censo do IBGE

A informação foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nessa terça-feira (4), com o lançamento da segunda edição do site Nomes do Brasil. Atualmente, o uruguaio Giorgian de Arrascaeta veste a camisa 10 do Flamengo, número que já pertenceu a Zico, e vive sua melhor temporada pelo clube.

O portal Nomes do Brasil, desenvolvido pelo IBGE, apresenta dados detalhados sobre nomes e sobrenomes utilizados pela população brasileira, incluindo esta particularidade relacionada ao futebol nacional.