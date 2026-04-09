Flamengo apaga publicação polêmica após vitória na Libertadores; veja

O Flamengo apagou uma publicação provocativa depois da vitória sobre o Cusco, por 2 a 0, na estreia do Rubro-Negro na Libertadores. A partida desta quarta-feira (8), na altitude do Peru, foi marcada por polêmicas de arbitragem.

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Depois do apito final, torcedores de clubes rivais reclamaram de dois lances: uma possível expulsão de Gonzalo Plata e um gol anulado do Cusco. Em resposta, o Flamengo provocou: "O choro é livre, antis! 😂🤣Aqui é Flamengo! Começamos a nossa caminhada rumo à Glória Eterna do jeito que a Nação gosta: com três pontos na conta e muito desespero na torcida contra".

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Horas depois, porém, o perfil oficial do Flamengo apagou a publicação. A postagem teve grande repercussão negativa nas redes sociais. Veja abaixo:

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Como foi o jogo do Flamengo

O Flamengo controlou as ações no primeiro tempo contra o Cusco e criou as principais chances, mas não abriu o placar. A equipe manteve a posse de bola e encontrou espaços diante de uma marcação mais recuada dos peruanos.

Na volta do intervalo, o cenário se manteve o mesmo, com o Flamengo propondo mais o jogo. A recompensa veio aos 14 minutos da segunda etapa: Ayrton Lucas recebeu pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Bruno Henrique cabecear no cantinho e abrir o placar para o atual campeão da América.

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Cinco minutos depois, o Rubro-Negro levou um susto. Manzaneda recebeu lançamento, invadiu a área e driblou Léo Pereira antes de cruzar para Ruidias. O lateral apareceu livre na segunda trave para empatar a partida. Contudo, o VAR anulou o gol após revisão de impedimento milimétrico.

Flamengo soma três pontos na estreia da Libertadores (Foto: Diego RAMOS / AFP)

Já nos acréscimos, Arrascaeta — que havia entrado há pouco no Flamengo — puxou contra-ataque e acionou Luiz Araújo, que bateu para defesa de Diaz. No rebote, o uruguaio finalizou duas vezes até balançar a rede e decretar a vitória rubro-negra em Cusco.