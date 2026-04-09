'Não podemos negar': rivais reagem à vitória do Flamengo na Libertadores

Atual campeão, o Flamengo estreou com vitória na Libertadores na noite desta quarta-feira (8). Enfrentando uma altitude de 3400 metros, o Rubro-Negro venceu o Cusco, do Peru, por 2 a 0. Nas redes sociais, muitos torcedores de clubes rivais reagiram ao resultado do duelo.

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No estádio Inca Garcilaso de la Vega, Bruno Henrique e Arrascaeta fizeram os gols da partida, ambos no segundo tempo. Com o resultado, o Flamengo inicia a nova campanha na liderança do Grupo A, com os primeiros três pontos somados.

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Apesar do bom resultado do Flamengo, o jogo foi marcado por algumas polêmicas de arbitragem. Nas redes sociais, rivais usaram as jogadas para descredibilizar a vitória do Rubro-Negro. Veja os comentários abaixo:

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Bruno Henrique comemora gol do Flamengo diante do Cusco pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Veja comentários de torcedores rivais

Como foi o jogo do Flamengo

O Flamengo controlou as ações no primeiro tempo contra o Cusco e criou as principais chances, mas não abriu o placar. A equipe manteve a posse de bola e encontrou espaços diante de uma marcação mais recuada dos peruanos.

Na volta do intervalo, o cenário se manteve o mesmo, com o Flamengo propondo mais o jogo. A recompensa veio aos 14 minutos da segunda etapa: Ayrton Lucas recebeu pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Bruno Henrique cabecear no cantinho e abrir o placar para o atual campeão da América.

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Cinco minutos depois, o Rubro-Negro levou um susto. Manzaneda recebeu lançamento, invadiu a área e driblou Léo Pereira antes de cruzar para Ruidias. O lateral apareceu livre na segunda trave para empatar a partida. Contudo, o VAR anulou o gol após revisão de impedimento milimétrico.

Já nos acréscimos, Arrascaeta — que havia entrado há pouco no Flamengo — puxou contra-ataque e acionou Luiz Araújo, que bateu para defesa de Diaz. No rebote, o uruguaio finalizou duas vezes até balançar a rede e decretar a vitória rubro-negra em Cusco.