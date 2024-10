Torcedores do Fluminense pedem perdão a Ganso: ‘Nunca critiquei’

Ganso domina bola no peito no clássico entre Flamengo e Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 21:29 • Rio de Janeiro (RJ)

No clássico entre Flamengo e Fluminense, Paulo Henrique Ganso desperdiçou um pênalti no fim da primeira etapa que poderia dar a vantagem ao Tricolor. No entanto, o camisa 10 foi decisivo na construção do gol de Lima no segundo tempo.

Nas redes sociais, os torcedores pediram desculpas aos maestro por conta das críticas feitas no fim da etapa inicial. Além disso, os fãs exaltaram a genialidade do meia por conta de um passe de calcanhar que desmontou a defesa do Rubro-Negro.

