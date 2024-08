Fim da polêmica: Tribunal arquiva processo de agressão sexual contra ex-jogador da NBA

Dwight Howard em ação pelo Orlando Magic contra Shaquille O'Neal (Foto: Elsa / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 16:47 • Rio de Janeiro

O Tribunal da Geórgia, nos Estados Unidos, arquivou o processo contra o ex-pivô da NBA Dwight Howward. O jogador havia sido acusado de abuso sexual e lesão corporal. A informação surgiu nesta quarta-feira divulgada primeiramente pelo jornalista estadunidense Baxter Holmes, da ESPN.

O autor do processo, Stephen Harper, foi o responsável por pedir o arquivamento do caso de maneira repentina. Ele havia denunciado Howard em 2023, e com o novo pedido, não poderá mais reabrir o inquérito.

De acordo com o advogado do ex-jogador da NBA, Justin Bailey, nenhuma quantia em dinheiro foi oferecida a Harper para incentivar a atitude. Inicialmente, os advogador do acusador não cometaram a decisão do cliente.

Relembre o caso

A acusação feio à tona em julho do ano passado, em matéria publicada primeiramente pelo site "Radar Online". Segundo informações do portal, Howard trocava mensagem sexuais com Harper através do Instagram e, em determinado momento da relação, ocorreu um convite para um encontro na casa do atleta.

O acusador alega que na ocasião o ex-pivô do Los Angeles Lakers o forçou a fazer sexo a três com um amigo que já se encontrava na residência. No processo, Harper chegou a anexar prints de conversas e o recibo do taxi que teria usado para chegar no local do incidente.

Howard negou as acusações e alegou que as atividades sexuais ocorreram de forma consesual. Aos 38 anos, o três vezes vencedor do prêmio de Jogador Defensivo do Ano defendeu o Taiwan Mustangs, do basquete asiático, na última temporada.