Lenda do Golden State Warriors na NBA morre aos 87 anos

Publicada em 22/08/2024

Ídolo do Golden State Warriors, Alvin Attles morreu na última quarta-feira (21), aos 87 anos de idade, conforme anunciado pela franquia. O ex-jogador era membro do Hall da Fama da NBA e, durante sua carreira, atuou por 11 temporadas na equipe da Califórnia.

Nas redes sociais, a franquia de San Francisco publicou uma nota em que lamenta a partida de Attles.

- O Golden State Warriors lamenta a perda da lenda da franquia Alvin Attles, que faleceu ontem aos 87 anos. Alvin deixa um legado profundo dentro do jogo de basquete e da comunidade da Bay Area, mas especialmente como um homem de família e humanitário. Lamentamos sua perda ao lado de sua esposa, Wilhelmina, filho Alvin e todos que o conheceram e o amaram - diz o comunicado.

Quem foi Alvin Attles, lenda do Golden State Warriors?

Logo após ser a escolha número 39 no draft da NBA de 1960 pelo Philadelphia Sixers, o jogador já foi negociado para o Warriors. Ao longo da carreira, obteve médias de 8,9 pontos, 3,5 assistências e 3,5 rebotes. Em 1968, Attles passou a dividir a função de jogador com a de assistente técnico.

Em 1971, se aposentou para virar o treinador principal. Quatro anos depois, venceu o título da NBA com a franquia. Em 1983, resolveu deixar a carreira de técnico e se tornou Gerente Geral do Warriors. Foram três anos no ‘front office‘ da equipe.

A sua introdução no Hall da Fama foi em 2019, juntamente com Vlade Divac, Sidney Moncrief e Teresa Weatherspoon. Ao total, Attles obteve 557 vitórias em temporada regular como técnico do Warriors, o maior número na história da franquia.