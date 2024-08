ESPN define primeiras partidas da NFL com transmissão; veja

Temporada 24/25 da NFL promete muitas emoções (Foto: Al Bello / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 15:44 • Rio de Janeiro (RJ)

A temporada 24/25 da NFL, principal liga de futebol americano do planeta, vai começar no início de setembro. Responsável por transmitir os jogos da competição no Brasil, a "ESPN" já definiu as primeiras partidas que serão exibidas nos canais de TV por assinatura e/ou no aplicativo de streaming "Disney+". Veja abaixo o calendário das semanas 1 e 2.

🏈 Semana 1

5-set 21:20 Baltimore Ravens @ Kansas City Chiefs - ESPN 2/Disney+

6-set 21:15 Green Bay Packers @ Philadelphia Eagles - ESPN 2/Disney+

8-set 14:00 NFL Redzone - Disney+

8-set 14:00 New England Patriots @ Cincinnati Bengals - ESPN 3/Disney+

8-set 14:00 Jacksonville Jaguars @ Miami Dolphins - ESPN 4/Disney+

8-set 17:05 Las Vegas Raiders @ Los Angeles Chargers - ESPN 3/Disney+

8-set 17:25 Dallas Cowboys @ Cleveland Browns - ESPN 4/Disney+

8-set 21:20 Los Angeles Rams @ Detroit Lions - ESPN 2/Disney+

9-set 21:20 New York Jets @ San Francisco 49ers - ESPN 2/Disney+

*Todos no horário de Brasília

🏈 Semana 2

12-set 21:15 Buffalo Bills @ Miami Dolphins - ESPN 2/Disney+

15-set 14:00 NFL Redzone - Disney+

15-set 14:00 New Orleans Saints @ Dallas Cowboys - ESPN 2/Disney+

15-set 14:00 San Francisco 49ers @ Minnesota Vikings - ESPN 3/Disney+

15-set 17:25 Pittsburgh Steelers @ Denver Broncos - ESPN 3/Disney+

15-set 17:25 Cincinnati Bengals @ Kansas City Chiefs - ESPN 2/Disney+

15-set 21:20 Chicago Bears @ Houston Texans - ESPN 2/Disney+

16-set 21:15 Atlanta Falcons @ Philadelphia Eagles - ESPN 2/Disney+

*Todos no horário de Brasília