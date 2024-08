Torcedores temem saída de Steph Curry do Golden State Warriors (Foto: AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 22/08/2024 - 15:03 • Rio de Janeiro (RJ)

A torcida do Golden State Warriors se assustou após Stephen Curry, principal jogador da franquia da NBA, retirar a menção que faz à equipe em sua bio no Instagram. Internautas interpretaram que isso pode ser um sinal de que o armador está de saída da Califórnia.

Curry utilizava a frase “Guard for the Warriors” (armador dos Warriors, em português), mas decidiu substituir por “Medalhista de ouro olímpico”, em referência ao título conquistado recentemente em Paris com a seleção dos EUA. A mudança despertou rumores na internet.

- Ele definitivamente está indo embora - escreveu um internauta.

- Gente, não sei o que vai ser de mim se o Curry for embora do Warriors- publicou outra.

- Steph Curry tem andado com LeBron neste verão e mudou sua biografia do Instagram... Solicitação de troca recebida? - especulou um terceiro perfil.

Apesar dos rumores, não há nenhuma informação concreta de que Curry tenha pedido uma troca . De acordo com Marc Stein, do portal “Substack”, é mais provável que o astro assine uma extensão com a franquia do que se envolva em uma troca.

A nova bio de Stephen Curry no Instagram (Foto: Reprodução)

