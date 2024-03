Após dívida milionária, Justiça de São Paulo autoriza leilão da mansão de Cafu

Cafu terá mansão leiloada, após dívida milionária (Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/03/2024 - 19:29 • São Paulo (SP)

A Justiça de São Paulo deu autorização para um novo leilão da mansão do ex-lateral Cafu, que foi pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira. A propriedade está localizada no bairro de Alphaville, em Barueri.

Segundo o UOL, o juiz Bruno Straforini, da 1ª Vara Cível de São Paulo, publicou a decisão no final de fevereiro, determinando a homologação do edital de leilão, que está agendado para o dia 4 de abril.

Segundo a determinação judicial, o primeiro leilão será realizado pelo valor de avaliação do imóvel, que é de R$ 40 milhões. Se não houver venda, um segundo leilão será realizado, com um lance inicial pela metade do preço: R$ 20 milhões.

A mansão de Cafu abrange uma área de 2.581m² e se estende por quatro andares. Conta com seis suítes e uma ampla gama de comodidades, incluindo piscina, quadra de futebol society, salão de jogos, sala de cinema, sala de troféus, saunas e um elevador para maior comodidade.

Após a homologação do leilão pelo tribunal, Cafu apresentou uma petição urgente buscando a reconsideração imediata da decisão e a anulação do certame.

A defesa do ex-jogador pretende designar um leiloeiro de sua confiança e questiona a escolha do profissional feita pela Justiça para conduzir o leilão, alegando que este não conseguiu êxito na venda em duas ocasiões anteriores e acusando-o de tomar decisões arbitrárias e ilegais, o que causa tumulto e insegurança jurídica.

Entretanto, o tribunal respondeu afirmativamente, declarando que o leiloeiro escolhido "goza da confiança do juízo e já obteve proposta anterior em valor bastante razoável para a alienação do bem, de modo que a sua manutenção é necessária para aumentar as probabilidades de êxito na alienação e consequente satisfação do débito e extinção do processo".

Em janeiro, a Justiça de São Paulo invalidou um leilão anterior da mansão, ocorrido em dezembro, argumentando que a oferta de R$ 25 milhões obtida durante o procedimento ficou aquém do valor mínimo estipulado no processo, que era de R$ 35 milhões.

A dívida, estimada em R$ 9,5 milhões, originou-se de um processo movido em fevereiro de 2018 pela VOB Cred Securitizadora contra a Capi-Penta International Football Player Ltda, empresa de Cafu.

O ex-jogador não contesta a dívida e busca evitar o leilão da mansão, argumentando que esta é sua residência e, portanto, um bem de família que não pode ser expropriado. Além disso, ele afirma que o pagamento da dívida está garantido por outros bens.

Se o novo leilão for bem-sucedido, Cafu deverá desocupar o imóvel em 45 dias úteis após a expedição da carta de arrematação.