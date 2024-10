Flamengo inicia semana decisiva no Brasileirão e na Copa Brasil

Flamengo e Corinthians decidem quem vai à final da Copa do Brasil (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 04:45 • Rio de Janeiro

O Flamengo inicia nesta segunda-feira uma das semanas mais decisivas da temporada — ao menos até aqui. Na quinta-feira, o time faz o clássico com o Fluminense no Maracanã tentando se manter vivo na disputa pelo título do Brasileirão. No domingo, joga na Arena Corinthians em busca de uma vaga na final da Copa do Brasil.

➡️Quem é o artilheiro de cada um dos 12 grandes clubes brasileiros no século XXI

Promoção Copa do Brasil com Amazon Music! Promoção Copa do Brasil com Amazon Music! Assita aos confrontos da Copa do Brasil DE GRAÇA no Prime Video e aproveite o pós com muita música! Garanta 4 meses grátis no Amazon Music Unlimited e ouça playlists e músicas exclusivas! Quero jogo e música de graça!

Com 51 pontos em 28 jogos no Campeonato Brasileiro, o Flamengo está na quarta posição, nove pontos atrás do líder, Botafogo. O rubro-negro, contudo, tem um jogo a menos que o rival, e se vencer o clássico com o Fluminense volta à briga pelo título da competição.

A esperança na competição nacional foi retomada pela torcida com a chegada de Filipe Luís ao comando do time. O treinador teve apenas dois jogos até aqui, mas o desempenho do Flamengo nas partidas diante do Corinthians, em sua estreia, e contra o Bahia, fora de casa, animaram o torcedor.

Mas é na Copa do Brasil que o Flamengo guarda as principais esperanças de título. Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o time pode até mesmo empatar na Arena Corinthians para voltar à decisão.

Para isso, o rubro-negro conta também com o momento irregular do adversário, que ainda vive um dilema: com risco de rebaixamento no Brasileirão, mas vivo na Copa Sul-Americana, o Corinthians precisa decidir em qual competição irá arriscar suas fichas.