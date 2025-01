O Inter Miami alcançou uma vitória nos pênaltis contra o América, campeão mexicano, em um amistoso em Las Vegas neste domingo (19). O jogo, que terminou empatado por 2 a 2 no tempo regulamentar, foi decidido por 3 a 2 na disputa de pênaltis. Este evento marcou a primeira vez de Javier Mascherano como técnico do time americano e destacou a performance de Lionel Messi, contribuindo para a preparação do Inter Miami para a próxima temporada da Major League Soccer (MLS).

O confronto começou com o América, liderado pelo técnico brasileiro André Jardine, abrindo o placar aos 30 minutos com um gol de Henry Martín. Messi respondeu rapidamente, empatando o jogo aos 33 minutos com uma jogada que lembrou seus dias de glória no Barcelona.

O jogador argentino também reagiu às provocações da torcida adversária com um gesto simbólico, exibindo o número 10 de sua camisa e fazendo alusão aos três títulos mundiais da seleção argentina. Veja a provocação abaixo:

No segundo tempo, o América voltou a liderar aos 7 minutos, mas o Inter Miami igualou o placar nos acréscimos, levando a partida para a decisão por pênaltis. Santiago Morales, de 17 anos, emergiu como o herói ao converter o pênalti decisivo, um momento de celebração compartilhado com seu pai, o assistente técnico Javier Morales.

Sob a nova liderança de Mascherano e com Messi como peça central, o Inter Miami se prepara para uma série de amistosos internacionais antes de sua estreia na MLS em 22 de fevereiro de 2025 contra o New York City. Além disso, a equipe participará do Super Mundial de Clubes nos Estados Unidos, enfrentando o Palmeiras na fase de grupos.

Messi em ação pelo Inter Miami (Foto: Ethan Miller/Getty Images via AFP)

