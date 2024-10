Alef Manga marca pelo Coritiba e web delira: ‘Que saudade’

Alef Manga jogador do Coritiba comemora seu gol durante partida contra o Amazonas no estadio Couto Pereira pelo campeonato Brasileiro B 2024. Foto: Gabriel Machado/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/10/2024 - 18:21 • Rio de Janeiro (RJ)

Suspenso por um ano, o atacante Alef Manga enfim retornou ao Coritiba. Logo no seu primeiro toque na bola, o jogador honrou o apelido de iluminado e balançou as redes para o Coxa, fechando o placar da vitória contra o Amazonas, no Couto Pereira. Nas redes sociais, os torcedores comemoraram a vitória do atleta.

➡️Clique para assistir no Premiere

Após o jogo, Alef Manga falou na saída de campo e, além de se desculpar pelo erro, agradeceu pela chance de retornar.



— Agradecer a Deus por estar fazendo aquilo que mais amo. Agradecer principalmente a torcida, meus companheiros de trabalho, que me deram uma segunda oportunidade, o clube e toda a diretoria. Cheguei para ser mais um, quero muito ajudar meus companheiros. Depois desse jogo de hoje, temos condições de buscar o acesso, sabemos que é muito difícil. Estou muito feliz, agradecer a minha família, esses 10 meses foram de muito aprendizado e reflexão, as amizades também. Só agradecer a Deus, sem palavras, me abençoou com o gol, muito feliz, agradecer ao Vini pela assistência também.

Com o resultado, o time paranaense ficou em 8º lugar, com 44 pontos, seis pontos abaixo do G4. A equipe de Manaus está na 11ª posição, com 42 pontos. Na próxima rodada, o Coxa vai a Goiânia enfrentar o Vila Nova, no sábado (19) e conta com o talento de Alef Manga para seguir a arrancada.