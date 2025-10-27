Um ônibus que transportava torcedores do Flamengo para a Argentina sofreu um acidente e capotou na estrada na altura de Barra Mansa nesta segunda-feira (27). O veículo levava membros da Urubuzada e Nação 12, torcidas organizadas rubro-negras. O Corpo de Bombeiros está no local para atender os torcedores feridos.

O acidente aconteceu na Via Dutra, principal estrada que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, no Km 281. A concessionária CCR Rio-SP foi acionada às 15h51 para orientar o tráfego, uma vez que o acidente bloqueou a pista sentido São Paulo e afetou uma das faixas sentido Rio.

Em nota oficial, a Polícia Rodoviária Federal informou preliminarmente que foram 16 torcedores feridos e confirmou a ausência de vítimas fatais.

Visando a decisão contra o Racing, na quarta-feira (29), cinco ônibus partiram nesta segunda-feira (27) em direção à Avellaneda, onde ocorre a partida. O duelo será às 21h30 (de Brasília), no estádio El Cilindro.

Ônibus que capotou substituiu outro com problema

Em contato com os torcedores presentes, o Lance! apurou que os problemas começaram antes do acidente. O primeiro ônibus (foto abaixo), da empresa Rio Sul, que transportava a torcida, teve um problema na roda e ficou cerca de duas horas parado aguardando a troca de veículo. Este segundo ônibus foi o que sofreu o acidente.

Problema na roda do ônibus original que transportava a torcida do Flamengo (Foto: Reprodução)

Torcidas organizadas do Flamengo emite nota oficial

Em nota oficial emitida poucas horas após o acidente, a torcida organizada "Nação 12", do Flamengo, afirmou que todos estão seguros e aqueles que sofreram ferimentos foram encaminhados à Santa Casa de Barra Mansa para receber o devido tratamento.

Leia na íntegra:

"Infelizmente, o ônibus que levava torcedores da Nação 12 à Argentina sofreu um acidente na tarde de hoje, na Via Dutra, altura de Barra Mansa. Todos os membros da torcida e demais torcedores que estavam presentes no ônibus se encontram bem. Alguns sofreram ferimentos e foram encaminhados à Santa Casa de Barra Mansa, mas ninguém corre risco de vida. Todos os cuidados estão sendo tomados para que sejam atendidos o mais breve possível e também para que possam retornar ao Rio de Janeiro."

A "Urubuzada", organizada que também tinha membros no ônibus, também se pronunciou pelas redes sociais. Confira

"Hoje, por volta de 15:00 o ônibus que levava membros da nossa torcida e de uma coirmã sofreu um acidente na altura de Barra Mansa. Informamos que, apesar do sustos, nossos membros se encontram bem e com leves ferimentos, sem risco de vida. O Corpo de Bombeiros já está no local e as vítimas estão sendo encaminhadas a hospitais da região."

Torcedores do Flamengo se mobilizam para ajudar os feridos no acidente (Foto: Reprodução)

