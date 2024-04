Festa, almoço de luxo e crise familiar: o primeiro mês de Daniel Alves em liberdade provisória

Daniel Alves completa um mês em liberdade provisória (Foto: Lluis Gene/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/04/2024 - 10:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Daniel Alves completou um mês em liberdade provisória nesta semana. Condenado a quatro anos e meio de prisão por agressão sexual, o ex-jogador deixou o Centro Penitenciário Brians 2, nos arredores de Barcelona, no dia 25 de março após pagar fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) e entregar os passaportes à Justiça.



Desde então, ele passou a maior parte do tempo em sua mansão em Esplugues de Llobregat ao lado da mulher, a modelo Joana Sanz. Abaixo, o Lance! destaca os principais acontecimentos envolvendo Daniel Alves no perído.



🎉 Festa com 'amigos encapuzados'



Logo no dia seguinte à saída da prisão, Daniel Alves deu uma festa em casa para comemorar o aniversário do pai, Domingos Alves da Silva, de acordo com jornalistas do canal espanhol Telecinco. A comemoração se estendeu até as cinco da manhã e não contou com a presença de Joana Sanz.



Jornalistas que faziam plantão em frente à casa de Daniel Alves registraram o momento da chegada de dois amigos. Os homens chegaram de táxi e cobriram os rostos ao perceberem a aproximação da imprensa.



👩‍❤️‍👨 Reconciliação com Joana Sanz



Poucos dias após sair em liberdade, Daniel Alves iniciou uma reconciliação com a esposa Joana Sanz. Desde a prisão provisória, o casal viveu altos e baixos, com a modelo cogitando o divórcio. No dia 1º de abril, no entanto, ela publicou uma foto de mãos dadas com o marido e deu indícios que o relacionamento estaria firme. Eles ainda foram flagrados passeando pelas ruas de Barcelona.

🗣️ Pronunciamentos nas redes sociais



O primeiro pronunciamento de Daniel Alves após deixar a prisão em liberdade provisória aconteceu em 6 de abril. Em sua conta oficial no Instagram, o ex-jogador condenado por agressão sexual negou que tenha dado qualquer entrevista.



Além disso, ele publicou três fotos no Instagram: uma imagem de um pôr do sol, uma foto com vários objetos aleatórios misturados e um desenho feito pelos filhos.



🍽️ Almoço em restaurante de luxo



No primeiro mês em liberdade provisória, Daniel Alves também foi visto almoçando no Mr. Porter Steakhouse, uma churrascaria de luxo em Barcelona. De acordo com o jornal "El Periodico", ele estava acompanhado do amigo Bruno Brasil e pagou a conta de 233 euros (R$ 1,3 mil).

👪 Crise familiar



Segundo informação do jornal "El Tiempo", a família de Daniel Alves não vê com bons olhos a retomada da relação com Joana Sanz. Os parentes, inclusive, teriam "declarado guerra" contra a reconciliação dos dois. O jornal "La Razón" também informou que as fotos do casal passeando não caíram bem na família.



⚖️ Entenda a situação de Daniel Alves



A Justiça da Espanha concedeu liberdade provisória a Daniel Alves enquanto ele aguarda a análise dos recursos à condenação de quatro anos e meio por estupro. Ele teve que pagar fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) e entregar os passaportes brasileiro e espanhol, entre outras medidas restritivas.



Mesmo em liberdade, Alves deve comparecer ao tribunal semanalmente. Vale destacar que os dias de liberdade provisória não contam para a eventual pena.

