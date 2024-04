Fluminense empatou com o Cerro Porteño na Libertadores (Foto: Norberto Duarte/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/04/2024 - 22:01 • Assunção (PAR)

Os torcedores do Fluminense ficaram revoltados com o desempenho da equipe no empate em 0 a 0 com o Cerro Porteño. Para os torcedores, o Tricolor teve uma atuação "medonha". Confira as reações abaixo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense