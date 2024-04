Daniel Alves usa rede social para negar suposta entrevista: “Não é verdade”

Daniel Alves ao deixar prisão em liberdade provisória (Foto: Lluis Gene/AFP)







Publicada em 06/04/2024 - 08:40

Daniel Alves se pronunciou pela primeira vez nas redes sociais após deixar a prisão em liberdade provisória. Em sua conta oficial no Instagram, o ex-jogador condenado por agressão sexual negou que tenha dado qualquer entrevista.



- Não é verdade que concedi qualquer entrevista a qualquer meio de comunicação, nem vou conceder enquanto o processo judicial não estiver resolvido - disse o brasileiro em uma publicação com fundo desfocado.



O posicionamento de Daniel Alves acontece no dia seguinte que o jornal El Periodico divulgou uma reportagem com declarações do brasileiro.



Segundo o veículo, a suposta entrevista foi dada em um restaurante de Barcelona, enquanto Daniel Alves almoçava com um amigo. O brasileiro também teria dito ao jornal que está "tranquilo" e que não tem mais muito o que a fazer a não ser comparecer à Justiça às sextas-feiras.

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão por agressão sexual, em Barcelona. Ele deixou o Centro Penitenciário Brians 2 no dia 25 de março, com o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões).

Daniel Alves nega ter concedido entrevista a jornal espanhol (Foto: Lluis Gene/AFP)