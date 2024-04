Saiba quanto Daniel Alves paga à advogada para defendê-lo em processo na Espanha

Inés Guardiola ao lado de Daniel Alves na saída da prisão (Foto: Lluis Gene/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/04/2024 - 09:41 • Rio de Janeiro (RJ)

Condenado a quatro anos e meio de prisão por agressão sexual, Daniel Alves saiu da cadeia em liberdade provisória, em março, após ficar 14 meses preso preventivamente. A libertação do ex-jogador foi tida como uma vitória de sua defesa, capitaneada pela advogada Inés Guardiola.



Os serviços dela, no entanto, não são baratos. De acordo com a revista Forbes, advogados criminalistas na Espanha costumam cobrar honorários entre 50 mil e 150 mil euros (entre R$ 273 mil e R$ 820 mil, na cotação atual) por caso.



O valor exato depende da natureza de cada processo e de outras variáveis acordadas entre cliente e advogada. O pagamento pode levar em conta alguns objetivos, como a obtenção de uma ordem de soltura ou a redução da pena, por exemplo.



Advogada hesitou em aceitar o caso



Inés Guardiola está no comando da defesa de Daniel Alves desde outubro de 2023. Na época, o atleta decidiu trocar o seu advogado, Cristobal Martell – cuja estratégia de defesa consistiu em diminuir a credibilidade da vítima –, por Guardiola, que tem apostado numa defesa mais técnica e com base no fornecimento de provas que contrariem a versão da vítima.



À Forbes, um colega de profissão de Inés disse que "foi o próprio Alves quem a contatou após receber a sua recomendação de diversas partes". Segundo ele, a advogada "hesitou muito" em aceitar o caso, mas decidiu assumir o desafio.



- A Inés coloca muito amor e muito profissionalismo em cada caso. É discreta e sincera. Fica um pouco sobrecarregada com a exposição mediática, mas entende que isso faz parte do caso - afirmou o advogado.

