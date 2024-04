Família de Daniel Alves não aceita reconciliação com Joana Sanz e ‘declara guerra’, diz jornal

Joana Sanz e Daniel Alves retomaram relacionamento (Foto: Reprodução/Fifa)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 17:33 • Barcelona (ESP)

A família de Daniel Alves não vê com bons olhos a retomada da relação do ex-jogador com a sua mulher, a modelo Joana Sanz, segundo informação do jornal "El Tiempo" publicada pelo "O Globo". Após afirmar que pediria o divórcio porque ele havia sido infiel, a espanhola voltou atrás e deu nova chance ao relacionamento.

Na época em que esteve preso, familiares do brasileiro cobraram o apoio de Joana Sanz a Daniel Alves. Agora, teriam "declarado guerra" contra a retomada, de acordo com o "El Tiempo". Ela sempre relutou em dar sua opinião sobre o que havia acontecido com o ex-lateral em boate de Barcelona.

Após deixar a prisão mediante pagamento de fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões), foram publicadas fotos de Daniel Alves com Joana Sanz. As imagens do casal de mãos dadas e em passeio pelas ruas de Barcelona apontaram para a reconciliação. O ex-jogador aguarda em liberdade provisória a análise de recursos à condenação pela Justiça espanhola a quatro anos e meio de prisão pelo crime de estupro.

O jornal "La Razón" também informou que as fotos do casal passeando não caíram bem. Parentes de Daniel Alves teriam avaliado que a volta do relacionamento com Sanz não é o melhor para o ex-jogador, após ela ter considerado o ocorrido na boate como uma "infidelidade".

Segundo o "Mundo Deportivo", quando o brasileiro saiu da prisão, Joana Sanz não estava lá esperando por ele, o que teria disparado o "alarme" entre os parentes, mas a ausência seria justificada por ela estar fora a trabalho.