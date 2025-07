Expulsão? Ex-árbitra analisa cartão a Lucas Pitón em Del Valle x Vasco

O Vasco da Gama perdeu um jogador no primeiro tempo contra o Independiente del Valle, nos play-offs da Copa Sul-Americana. Lucas Pitón acertou um adversário na altura do tornozelo e foi expulso pela arbitragem. Para a ex-árbitra Nadine Basttos, o juiz acertou ao aplicar o cartão vermelho.

- O Pitón estende a perna e, com as travas da chuteira, com força, atinge acima da linha do tornozelo. Pela regra do jogo, isso é lance para cartão vermelho - disse Nadine Basttos na transmissão da partida no SBT.

Em campo, Kevin Ortega não expulsou Pitón. Mas o VAR recomendou a revisão ao árbitro, que após análise no monitor, aplicou o vermelho ao lateral do Vasco. A partir da expulsão do lateral, o Independiente del Valle construiu chances perigosas e marcou o gol nos acréscimos.