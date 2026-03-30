Fellipe Bastos defende Renato Gaúcho e destaca: 'É muito difícil'

O ex-jogador Fellipe Bastos defendeu Renato Gaúcho com técnico de futebol. Durante o programa "Fut & Papo", do Lance!, nesta segunda-feira (30), o atual comentarista dos canais Sportv elogiou o treinador, que hoje está no comando da equipe do Vasco.

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Ao ser questionado sobre o fato de Renato Gaúcho ser alvo de dúvidas da grande mídia, e até de alguns torcedores, Fellipe Bastos tratou o técnico como um realidade. O ex-jogador destacou os bons trabalhos do treinador e chamou atenção para o início promissor da nova passagem pelo Vasco.

— Acho que é por ele ser um cara descontraído. O Renato Gaúcho fala realmente o que ele pensa. Mas aí tem aquele negócio de não estudar. Ele sabe muito do jogo. Mas na entrevista não vai falar sobre isso. Todos os jogos no Vasco agora, na parada técnica ele conseguiu ajeitar o time. Isso para mim é muito difícil — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

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— Esse domínio envolve trabalho e experiência. O Renato sai na frente. Ele tem o vestiário, fala a língua do jogador e taticamente ele sabe muito também. É que ele não vai falar palavras bonitas, bloco baixo, médio, entre linhas. Não está errado. Mas talvez, esse linguajar para o torcedor não é bom — concluiu.

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Renato Gaúcho no Vasco

O ex-jogador assumiu o comando da equipe Cruzmaltina no dia 4 de março. Renato Gaúcho chegou para o cargo após a demissão de Fernando Diniz, que acumulava resultados ruins no início da temporada.

Desde a chegada do novo treinador, o Vasco não sabe o que é perder. Até o momento, foram quatro jogos disputados, sendo três vitórias e um empate. O início avassalador fez a equipe sair da última colocação do Brasileirão para a 9ª, com 11 pontos somados em oito rodadas.