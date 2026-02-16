Vitor Roque vira alvo de debate após jogo do Palmeiras: 'Para ontem'

O atacante Vitor Roque não teve uma grande noite pelo Palmeiras neste domingo (15). O Alviverde empatou por 1 a 1 com o Guarani na última rodada do Campeonato Paulista. Após o duelo, o "Tigrinho" foi criticado por torcedores nas redes sociais.

Lucca abriu o placar para o Bugre na Arena Barueri, e Flaco López empatou para o Verdão nos minutos finais. Durante o jogo do Palmeiras, Vitor Roque teve pelo menos três chances para marcar, mas não foi feliz nas finalizações.

Nas redes sociais, torcedores do Alviverde criticaram a atuação do atacante, que é um dos principais nomes do Palmeiras. Veja debate sobre Vitor Roque abaixo:

Vitor Roque lamenta chance perdida em Palmeiras x Guarani (Foto: Theo Daolio/MOCHILA PRESS)

Veja comentários sobre Vitor Roque após jogo do Palmeiras

Como foi o jogo do Verdão

O Palmeiras de Vitor Roque controlou o ritmo da primeira etapa, mas foi o Guarani quem deixou o gramado da Arena Barueri em vantagem. Os minutos iniciais foram marcados por forte pressão dos mandantes, que cercavam a área de Caíque França.

O Guarani, por sua vez, balançou as redes em sua primeira chegada com perigo. Lucca chutou de fora da área para defesa de Carlos Miguel. Na sobra, o Bugre finalizou novamente, o goleiro alviverde espalmou para o meio da área, nos pés de Lucca, que abriu o placar em Palmeiras x Guarani.

A equipe alviverde passou a acumular chances e manteve o ritmo no meio-campo após as entradas de Marlon Freitas, Allan e Andreas Pereira. Aos 31 minutos, Bruno Fuchs fez ótimo cruzamento para Ramon Sosa, que escorou para Flaco López. O atacante teve apenas o trabalho de empurrar a bola para o gol em Palmeiras x Guarani.

O Palmeiras pressionou nos 20 minutos finais em busca da virada. Vitor Roque teve duas oportunidades para marcar o segundo gol. Na primeira, Caíque França evitou o tento com a canela; na segunda, o camisa 9 acertou a trave de maneira inacreditável.

