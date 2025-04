Felipe Melo manda recado para Neymar após derrota do Santos para o Fluminense

Neymar entrou em campo em Fluminense x Santos após ficar fora por lesão desde o Paulistão. O atacante jogou pelo Brasileirão depois de quase 12 anos. Depois do fim da rodada, no programa "Fechamento", do Sportv, Felipe Melo avaliou a atuação do craque e mandou recado.

- Quando se tem uma lesão super importante como teve o Neymar, quando ele volta, ele tá curado daquela lesão. Mas ele tem que tomar cuidado com outras partes do corpo também, que voltam muito mais fracas. Então assim, é normal quando um atleta que tem uma lesão que fica seis meses, um ano parado, ele volta e tem a lesão em outra parte do corpo. De repente na coxa, em outro lugar muscular, porque de fato isso é muito difícil. Então eu acho que o Santos não vai repetir mais isso eu com ele, porque é um jogador que faz a diferença. Não importa se está bem ou se está mal, o Neymar dentro de campo ele faz a diferença - comentou Felipe Melo.

Atitude de Neymar em Fluminense x Santos gera polêmica

Atitude de Neymar foi questionada durante a partida entre Fluminense e Santos. O jogador se desentendeu com Samuel Xavier após disputa de bola e botou o dedo na cara do jogador. Neymar acabou levando cartão amarelo.

Neymar começou no banco de Fluminense x Santos. O jogador entrou no intervalo do segundo tempo, ouvindo a torcida tricolor mandar ele ir tomar naquele lugar. O clima do jogo esquentou assim que o camisa 10 entrou em campo. O primeiro a ter confrontos mais fortes com o craque foi o volante Facundo Bernal.

Logo depois foi a vez de Samuel Xavier. O craque teve uma disputa com o lateral que acabou em falta a favor do Fluminense, mas o jogador do Santos levou amarelo por atingir Samuel no rosto. Neymar, irritado com a reação de Samuel à falta, foi até o jogador, tirar satisfação, e colou o dedo no rosto do atleta do Fluminense. A atitude de Neymar repercutiu nas redes sociais.

Como foi Fluminense x Santos

Fluminense e Santos fizeram um jogo apenas morno no primeiro tempo. O tricolor começou melhor, ocupando os espaços no campo de ataque e exercendo alguma pressão nos primeiros 15 minutos. Canobbio pediu pênalti duas vezes (sem razão), e Hércules e Arias concluíram com perigo por cima. Mas o problema foi justamente esse: falta de pontaria. Nos primeiros 49 minutos de jogo, Gabriel Brazão fez de fato uma única defesa.

Do outro lado, o Santos não oferecia perigo. O time era lento na saída de jogo, burocrático no meio-campo e, eventualmente, com jogadores mal posicionados. Em dois momentos jogadores do próprio time se atrapalharam. E isso incluiu até mesmo a única chance razoável de gol do Santos do primeiro tempo, quando Thaciano dominou a bola pela direita da área e não viu que Léo Godoy chegava em melhores condições para finalizar. Quando passou a bola, a defesa do Fluminense já havia se reorganizado.

Mas o retrato pouco fotogênico do primeiro tempo mudaria no segundo. Pedro Caixinha mudou o ataque do Santos no retorno do intervalo, o que incluiu a entrada de Neymar, que voltava a jogar uma partida do Brasileirão após quase 12 anos. A recepção no Maracanã não foi das mais amistosas, mas ele deu de ombros. E tratou de jogar.

Assim, nos 45 minutos finais, o Santos que não ameaçara o Fluminense na primeira metade do jogo passou a causar preocupação na equipe de Renato Gaúcho. Ora centralizado, ora pela esquerda, e sempre buscando o jogo, Neymar passou a canalizar as ações — e as atenções. Apesar disso, as chances claras de gol seguiram quase não aparecendo, tanto para o Santos, quanto para o Fluminense. Até que teve uma: aos 50, Samuel Xavier recebeu pela direita e chutou cruzado; a bola desviou em Zé Ivaldo e entrou no ângulo de Gabriel Brazão, definindo o placar.

O que vem pela frente

Com o resultado, o Fluminense chegou aos seis pontos e ocupa provisoriamente a quinta colocação. O Santos, por sua vez, segue sem vencer e, com apenas 1 ponto, é 18º colocado. Na quarta-feira (16), o tricolor carioca vai a São Paulo enfrentar o Corinthians na Neo Química Arena, a partir das 19h30 (de Brasília), pela 4ª rodada do Brasileirão. No mesmo dia, o Santos recebe o Atlético-MG, às 21h30.