Reação de Neymar em gol do Fluminense contra o Santos nos acréscimos viraliza

Na reestreia de Neymar pelo Santos no Brasileirão, o time paulista levou um gol nos acréscimos e perdeu para o Fluminense. Logo após o gol do Tricolor, a câmera da transmissão da Amazon Prime Video focou no craque, que abaixou a cabeça em lamentação. A cena repercutiu nas redes sociais.

Neymar e Samuel Xavier trocaram algumas provocações durante o jogo. O atacante chegou a colocar o dedo na cara do lateral. E coube ao jogador do Fluminense o gol da vitória, nos acréscimos. A situação não passou despercebida pelos internautas.

Veja as reações nas redes:

Como foi Fluminense x Santos?

Fluminense e Santos fizeram um jogo apenas morno no primeiro tempo. O tricolor começou melhor, ocupando os espaços no campo de ataque e exercendo alguma pressão nos primeiros 15 minutos. Canobbio pediu pênalti duas vezes (sem razão), e Hércules e Arias concluíram com perigo por cima. Mas o problema foi justamente esse: falta de pontaria. Nos primeiros 49 minutos de jogo, Gabriel Brazão fez de fato uma única defesa.

Do outro lado, o Santos não oferecia perigo. O time era lento na saída de jogo, burocrático no meio-campo e, eventualmente, com jogadores mal posicionados. Em dois momentos jogadores do próprio time se atrapalharam. E isso incluiu até mesmo a única chance razoável de gol do Santos do primeiro tempo, quando Thaciano dominou a bola pela direita da área e não viu que Léo Godoy chegava em melhores condições para finalizar. Quando passou a bola, a defesa do Fluminense já havia se reorganizado.

Mas o retrato pouco fotogênico do primeiro tempo mudaria no segundo. Pedro Caixinha mudou o ataque do Santos no retorno do intervalo, o que incluiu a entrada de Neymar, que voltava a jogar uma partida do Brasileirão após quase 12 anos. A recepção no Maracanã não foi das mais amistosas, mas ele deu de ombros. E tratou de jogar.

Assim, nos 45 minutos finais, o Santos que não ameaçara o Fluminense na primeira metade do jogo passou a causar preocupação na equipe de Renato Gaúcho. Ora centralizado, ora pela esquerda, e sempre buscando o jogo, Neymar passou a canalizar as ações — e as atenções. Apesar disso, as chances claras de gol seguiram quase não aparecendo, tanto para o Santos, quanto para o Fluminense. Até que teve uma: aos 50, Samuel Xavier recebeu pela direita e chutou cruzado; a bola desviou em Zé Ivaldo e entrou no ângulo de Gabriel Brazão, definindo o placar.