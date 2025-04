Neymar joga? Relembre como era o mundo na última partida do atacante no Brasileirão

O Santos pode contar com o retorno de Neymar, que se recuperou de um edema na coxa esquerda. O atacante não entra em campo desde o dia 2 de março, data da partida em que se lesionou contra o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final da Campeonato Paulista. O Peixe encara o Fluminense neste domingo (13), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30, no Estádio do Maracanã.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O camisa 10 está à disposição após mais de um mês fora. A confirmação de sua recuperação veio durante o jogo-treino contra o Água Santa, no qual participou normalmente.

Essa pode ser a primeira partida do atacante pelo Brasileirão depois de quase 12 anos. O último jogo foi em maio de 2013, contra o Flamengo, em Brasília. Relembre como era o mundo quando o craque jogava pela última vez no Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Real Madrid

Antes de Neymar chegar na Europa, o Real Madrid ainda tinha nove Champions League e não era campeão desde a temporada 2001-02. Depois disso, os blancos foram campeões mais seis vezes.

Messi e Cristiano Ronaldo

Companheiro de Neymar no Barcelona, Lionel Messi tinha acabado de vencer sua quarta Bola de Ouro seguida. Cristiano Ronaldo tinha apenas uma e ainda não tinha vencido a Champions League pelo Real Madrid nenhuma vez.

continua após a publicidade

Libertadores

Gigantes do futebol brasileiro como Atlético-MG, Fluminense e Botafogo nunca tinham vencido uma Libertadores. O atual campeão era o Corinthians, que ainda conquistou o mundial meses antes de Neymar deixar o país.

Brasileirão

Com Fred sendo artilheiro, o Fluminense superou o Atlético-MG de Ronaldinho Gaúcho em 2012 e era o atual campeão brasileiro. O Palmeiras jogava a Série B. Até aquele momento, o Vasco tinha apenas um rebaixamento na história.

Cinema

Um dos filmes mais badalados do momento era "Os Vingadores". O longa "2012", que narrava o fim do mundo, também teve grande repercussão na época.

Música

As músicas do momento no mundo eram "Somebody That I Used to Know", de Gotye, e "Call Me Maybe", de Carly Rae Jepsen. No Brasil, "Esse Cara Sou Eu", de Roberto Carlos, "Vagalumes" da Banda Pollo, e "Amor de Chocolate", de Naldo, estavam entre as mais ouvidas.