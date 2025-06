Ana Thaís exalta Ancelotti, mas critica atuação de jogadores da Seleção Brasileira

O Brasil venceu o Paraguai na noite desta terça-feira (10), na Neo Química Arena. Vinícius Júnior fez o gol da partida, no fim do primeiro tempo. O resultado garantiu a vaga da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Após o fim da partida, Ana Thaís exaltou Ancelotti, mas sinalizou a atuação ruim de alguns jogadores.

- A verdade é que em dois jogos, sem conhecer metade do elenco, em dois países que a comissão sequer conhecia, Carletto e cia organizaram o time. Futebol é tão simples! Agora, que atuação ruim de uns ali - disse Ana Thaís.

Seleção Brasileira na Copa do Mundo

A classificação para o próximo Mundial aconteceu no dia do aniversário do técnico Carlo Ancelotti. Com a vitória sobre o Paraguai, o Brasil foi a 25 pontos e assumiu a terceira colocação das Eliminatórias Sul-Americanas. Por outro lado, o time paraguaio ficou com 24 pontos, caiu para quinta posição e ainda não confirmou a vaga para a Copa do Mundo.

O confronto desta terça-feira (10) também marcou a segunda partida de Ancelotti na Seleção Brasileira. Antes, ele havia comandado o time no empate sem gols contra o Equador, em Guayaquil, também pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Na próxima Data Fifa, em setembro, o Brasil recebe o Chile e viaja até a Bolívia, encerrando a sua participação nas Eliminatórias, sem Vini Jr, suspenso pelo acúmulo de cartões. Já o Paraguai tem o Equador em casa e fecha a competição fora de casa, diante do Peru.

