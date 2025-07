Fluminense e Al-Hilal se enfrentam, nesta sexta-feira (4), nos Estados Unidos, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. No confronto, a equipe tricolor saiu na frente do placar na primeira etapa, mas viu o clube saudita empatar o jogo no segundo tempo. Contudo, poucos minutos após o gol do adversário, Hércules, voltou a deixar o time carioca na frente do placar.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O feito do volante, que saiu do banco de reservas, levou os torcedores do Fluminense à loucura. O tento aconteceu aos 24 minutos do segundo tempo, 19 minutos após o gol do Al-Hilal. Veja abaixo a repercussão dos torcedores: