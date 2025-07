Gol perdido ou defesaça? Lance de Cano em Fluminense x Al-Hilal divide opiniões

Durante o segundo tempo de Fluminense e Al-Hilal, desta sexta-feira (4), pelas quartas de final do Mundial de Clubes, Germán Cano e Bono protagonizaram um dos principais lances da partida. Em contra-ataque tricolor, o atacante argentino tentou driblar o goleiro do clube saudita, mas foi interceptado na medida. O lance dividiu opiniões entre os internautas.

Confira a reação da web no lance de Cano em Fluminense x Al-Hilal

Fluminense venceu o primeiro tempo

A equipe de Renato Gaúcho venceu a primeira etapa do confronto. Matheus Martinelli foi o responsável por marcar o gol tricolor. O feito do meia aconteceu aos 39 minutos. Após um cruzamento, João Cancelo afastou mal o perigo da área do clube árabe. A bola ficou com Fuentes, que tocou para Martinelli. O meia, percebeu a defesa adversária exposta e conseguiu dominar e ajeitar o corpo para acertar uma finalização que parou no ângulo do gol de Bono.