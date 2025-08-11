Felipe Melo faz alerta para gigante no Brasileirão: ‘Todo mundo sabe’

Durante o programa "Fechamento", Felipe Melo foi sincero sobre a situação de um gigante do Brasileirão. O ex-jogador deixou um alerta para Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. A fala teve origem após uma discussão sobre times que jogavam um bom futebol no campeonato. Para o comentatrista, o futebol do Verdão não encanta.

- Não é encantador. É o mental do Palmeiras. O Palmeiras perdeu um jogo super importante para o maior rival. A torcida foi lá, se manifestou. E hoje foram capazes de reverter o resultado (vitória sobre o Ceará), que foi negativo até… Eu venho falando do Palmeiras há muito tempo: todo mundo já sabe o forte do Palmeiras: bola no Weverton, bola longa no Flaco, invertida, bolas longas. O Palmeiras tem um time técnico. O Palmeiras tem que começar a jogar com bola no pé também. As equipes já sabem como joga o Palmeiras, já sabem quais são as cartas do Palmeiras. O Palmeiras tinha que ter muito mais possibilidades, muito mais opções para contra-atacar e para atacar com bola no pé. É o mesmo modo de pensar. O Abel, com a inteligência dele — não é à toa que é o maior vencedor da história do clube — com certeza está vendo o que está acontecendo - disse Felipe Melo.

Palmeiras x Ceará

O reencontro do Palmeiras com seu torcedor após a eliminação na Copa do Brasil foi marcado por diferentes emoções. Com a necessidade de dar uma resposta dentro de campo, o Alviverde viu Lourenço acertar o ângulo de Weverton, aumentando ainda mais a pressão sobre uma equipe fragilizada após tantas críticas. A redenção veio por meio de decisão do VAR, o mesmo que havia "jogado contra" o time na partida de ida diante do maior rival.

Com o resultado, o Palmeiras segue na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos. Já o Vovô estacionou em 22 pontos, ocupando o 12º lugar na tabela.