Ex-árbitro encerra polêmica sobre pênalti marcado para o Palmeiras

O Palmeiras venceu o Ceará por 2 a 1 no Allianz Parque de virada pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro. O gol de empate do Verdão foi marcado por Flaco Lopez, de pênalti, em um lance polêmico. O ex-árbitro PC Oliveira deu seu veredito sobre a jogada.

continua após a publicidade

Os gols da partida foram marcados por Lourenço, do Ceará, Fláco Lopez, em pênalti para o Palmeiras, e Vitor Roque. Vitória importante para dar um pouco tranquilidade a Abel Ferreira depois da eliminação na Copa do Brasil.

➡️Problema da Globo em Vasco x Atlético repercute na web: ‘Vai levar chamada’

Na transmissão do jogo, o narrador Odinei Ribeiro trouxe a opinião de PC Oliveira sobre o pênalti marcado para o Palmeiras contra o Ceará. Segundo ele, o VAR acertou em chamar para revisão e a penalidade foi bem marcada.

continua após a publicidade

PC Oliveira deu seu veredito sobre pênalti polêmico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Veja o pênalti do Palmeiras contra o Ceará

Como foi o jogo

O reencontro do Palmeiras com seu torcedor após a eliminação na Copa do Brasil foi marcado por diferentes emoções. Com a necessidade de dar uma resposta dentro de campo, o Alviverde viu Lourenço acertar o ângulo de Weverton, aumentando ainda mais a pressão sobre uma equipe fragilizada após tantas críticas. A redenção veio por meio de decisão do VAR, o mesmo que havia "jogado contra" o time na partida de ida diante do maior rival. Pênalti para o Palmeiras!

Apesar de começar no banco, Flaco assumiu a responsabilidade da cobrança e abriu o caminho para Vitor Roque, destaque da noite, virar o marcador e trazer um pouco de paz para uma semana marcada por protestos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Substituído no intervalo da eliminação diante do Corinthians, o camisa 9 voltou a se mostrar fundamental em um time pouco criativo, em contraste com as decisões de Abel Ferreira e sua comissão, que optaram por tirar o atacante de campo em ambos os duelos. Dos pés dele partiram as principais chances e também alguns erros, algo natural para quem buscou o protagonismo enquanto esteve em campo.

Mesmo com alguns sustos nos minutos finais, o Palmeiras conseguiu segurar o resultado positivo dentro de casa, algo fundamental para apaziguar o clima de crise instaurado após o Mundial e dar tranquilidade para a viagem rumo ao Peru, onde o time inicia as eliminatórias em busca do quarto título da Copa Libertadores.

No Campeonato Brasileiro, o Verdão volta a encostar no líder Flamengo, quatro pontos à frente, mas com um jogo a mais. As vaias dos minutos iniciais foram substituídas por aplausos ao apito final, em um momento que pode marcar o início da reconexão entre elenco e torcida. O pênalti do Palmeiras gerou polêmica nas redes sociais.